Ende Monat eröffnet in Zürich-West das erste Schweizer Finanzmuseum. Ein Rundgang durch die Geschichte der Bankenwelt.

Ein Bürokomplex in Zürich-West. Es ist der neue Hauptsitz der Schweizer Börse SIX. Und gleichzeitig der Standort des ersten Schweizer Finanzmuseums, das am 28. Juni seine Türen öffnet. Im Untergeschoss ist ein 300m2 grosser Raum eingerichtet - modern und kühl. Rote Balken, im ganzen Raum verteilt, symbolisieren Aktienkurse.

In Vitrinen sind besonders wertvolle Aktienpapiere ausgestellt.

Was ist eine Obligation? Was sind strukturierte Produkte? Was ist ein Fonds? Auf einem Printscreen lässt sich der Fachbegriff anklicken, der darauf via Videobotschaft von einem Fachmann erklärt wird.

Das Finanzmuseum präsentiert auch Wechselausstellungen, aktuell ist es eine über historische Wertpapiere.

Und auch der Bancomat darf in der Ausstellung nicht fehlen. Für einmal wird auch das Innenleben sichtbar.