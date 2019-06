Aktionen am Frauenstreiktag

Der Frauenstreik hat viele Gesichter: In der Stadt Zürich wird eine riesige Klitoris spazierengeführt. Mit dieser Prozession fordern Aktivistinnen eine Aufklärung ohne Sexismus.

Weniger provokativ ist die Zürcher Justizdirektion: Auf Einladung von Regierungsrätin Jacqueline Fehr setzen sich am Freitag rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit möglichen Verbesserungen rund um die berufliche Gleichstellung auseinander.

Gemütlicher geht es Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) an: Zusammen mit Stadtratskollegin Karin Rykart (Grüne) und ihrer Mutter ist sie am Frauenstreiktag unterwegs. Zwischendurch gab es auf einem Liegestuhl auf dem Münsterhof eine Streikpause.

Legende: Keystone

Alle Aktionen sind friedlich, vom Streik-Zmorge über Frauen-Jams bis hin zum Rollatoren-Rennen aufmüpfiger Renterinnen. Nach dem Mittag blockierten mehrere Hundert Demonstrantinnen und Demonstranten die Tramgeleise am Zürcher Central. Der Trambetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Am Nachmittag rollte der Verkehr wieder normal.

Legende: Keystone

Seit 17 Uhr ist der grosse Demonstrations-Umzug in Bewegung, vom Central an den Helvetiaplatz. Tausende sind unterwegs um für die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu kämpfen. Die Stadtpolizei Zürich spricht von mehreren Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Kämpferisch in der Stadt, konservativer auf dem Land

Auf dem Land, zum Beispiel in Wald, ist der Frauenstreik weniger ein Thema. Sie sei zum Arbeiten auf die Welt gekommen, nicht zum Streiken, sagt eine Marktfrau, die weder 1991 noch jetzt etwas vom Frauenstreik hält und fleissig Gemüsekisten aufeinander stapelt. Violett sind an ihrem Stand höchstens die Auberginen.

Legende: SRF

Mit ihrer Meinung ist sie nicht alleine. Zwar gibt es auch im konservativen Wald Leute, die den Streik gut finden. Die kritischen Stimmen sind aber in der Überzahl. «Ich weiss nicht, was der Streik bringt», sagt ein junger Mann. «Die Frauen haben aufgeholt, wir müssen langsam schauen, dass uns die Frauen nicht überrennen», meint ein anderer.

Bei der jüngeren Generation ist die Stimmung in den ländlichen Gebieten aber eine andere. In der Kantonsschule in Wetzikon setzen Schülerinnen mit gebastelten Vulvas auf Provokation.

Legende: SRF

Für sie ist die Gleichberechtigung noch längst nicht erreicht. In Workshops erarbeiten sie Wünsche bezüglich der Gleichberechtigung. «Das Thema ist wichtig und präsent», sagt auch ein Mitschüler. «Wir wussten vorher nicht viel darüber, ich finde es sehr interessant.»