Neue Gebühr für Mietvelos in Zürich verzögert sich

Anbieter kündigt Rekurs an

Zehn Franken pro Velo und Monat: Soviel sollten ab dem 1. April jene Anbieter in Zürich bezahlen, die mit dem sogenannten «Free Floating»-System arbeiten. Ihre Velos und E-Trottinetts können die Nutzer irgendwo in der Stadt parkieren. Nun hat «Smide», das in Zürich E-Bikes anbietet, einen Rekurs angekündigt, wie «Radio Energy» berichtet.

Die Einführung der Gebühr verzögert sich mindestens um zwei Wochen. Bis am 15. April können die Rekurse eingereicht werden. Solange werde man die Gebühr sicher nicht erheben, sagt Matthias Ninck vom Zürcher Sicherheitsdepartement. Trifft der Rekurs von «Smide» bis dann tatsächlich ein, dauert es noch länger.

Es herrscht Chaos. Alles ist zugestellt.

Grundsätzlich will die Stadt jedoch an ihrem Entscheid festhalten. «Der Druck auf den öffentlichen Raum nimmt zu», stellt Ninck fest. «Es herrscht Chaos, alles ist zugestellt mit Scootern und E-Bikes.» Deshalb brauche es nun Regeln. Zudem habe sich das Geschäft stark verändert. Tatsächlich: Der erste Verleiher «O-Bike» hat sich aus Zürich schon nach einem Jahr wieder verabschiedet. Aber auch die Velos und E-Trottinett von «Limebike» sind zurzeit nicht mehr anzutreffen. Dafür melden sich regelmässig neue Anbieter an.