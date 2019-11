1991 gründeten Lorenzo Giuliani, Link öffnet in einem neuen Fenster und Christian Hönger, Link öffnet in einem neuen Fenster ihr gemeinsames Architekturbüro. Beide haben an der ETH Zürich studiert und an verschiedenen Hochschulen unterrichtet. Lorenzo Giuliani wurde 1962 in St. Moritz geboren, Christian Hönger 1959 in Zürich.