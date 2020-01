Bis anhin waren die vier Quartierzeitungen «Zürich 2», «Zürich Nord», «Zürichberg» und «Zürich West» inhaltlich eigenständig und teilten nur gesamtstädtische Inhalte. Anfangs Jahr hat sich das geändert. Die Zeitungen «Zürich 2» und «Zürich West» unterscheiden sich nur noch auf der Titelseite, dasselbe gilt für «Zürich Nord» und «Zürichberg».

Wir müssen uns für die Zukunft rüsten.

Mit dieser Massnahme sichere man die Zukunft der Quartierzeitungen, so Beat Rechsteiner, Delegierter des Verwaltungsrats der Lokalinfo AG. Er hofft, dass die Zeitungen so wieder mehr Geld einnehmen können. Wenn der Markt rückläufig sei, müsse man reagieren: «Wir sind der Meinung, dass wir unser Angebot mit der Erhöhung der Reichweite für Inserenten wieder attraktiver machen.»

Nur noch fünf Angestellte

Die Lokalinfo AG spart mit diesem Schritt aber auch Geld. Einem Redaktor wurde gekündigt, ein anderer wurde frühzeitig in Pension geschickt. Fünf Personen arbeiten nun noch fest angestellt für die beiden Zeitungen, die einmal pro Woche gedruckt erscheinen. Daneben gibt es eine grosse Zahl freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für die Leserschaft ändere sich durch die Reorganisation nicht viel, betont Rechsteiner: «Wir hatten schon immer gesamtstädtische Inhalte und nicht nur lokale Meldungen.»

Weniger Platz für Vereine und Parteien

Die Quartierzeitungen sind allerdings auch ein Forum für Vereine, Parteien und Quartierorganisationen. Das soll zwar auch in Zukunft so bleiben, zwei Stadtgebiete müssen sich den Platz in der Zeitung künftig jedoch teilen. Beat Rechsteiner ist aber überzeugt, dass sich das einspielen wird.