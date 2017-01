Mit 2000 Mitarbeitern ist Zürich der wichtigste Entwicklungs-Standort für Google ausserhalb der USA. Doch dies ist erst der Anfang: Google baut kräftig aus. Und stellt seinen neuen Standort an der Europa-Allee vor.

Für Google arbeiten bereits 2000 Menschen aus 75 Nationen in Zürich. In Zukunft sollen es noch viel mehr werden: 5000 Arbeitsplätze sollen über verschiedene Standorte verteilt entstehen.

Nun hat Google in der ehemaligen Sihlpost die neuen Büros vorgestellt. Über mehrere Stockwerke verteilt sind Büros, Restaurant, Meetingräume. Ab März wird das Unternehmen zusätzlich noch weitere Räumlichkeiten an der Europaallee beziehen.

« Wir waren noch nie in einer Post. Toll ist, dass hier ein historisches Gebäude in etwas Neues verwandelt wurde. Von der Lage her ist es das beste Büro, das ich je gesehen habe. Denn es ist - mit dem Hauptbahnhof - im Zentrum von allem. » Urs Hölzle

Top-Manager von Google

Zürich ist das grösste Entwicklungszentrum ausserhalb der USA. Hier entsteht ein Kompetenzzentrum für das Zukunftsthema «Maschinelles Lernen». In den neuen Büros gibt es viel Licht und Platz. Der Schweizer Urs Hölzle ist einer der Top-Manager von Google und schwärmt vom neuen Standort beim Hauptbahnhof in Zürich. Die Lebensqualität sei hoch hier, die Universität Zürich und die ETH seien ganz in der Nähe, und die Schweiz - wie Google - lebe von der Innovation.

Das passe alles zusammen. Google Maps - also die Landkarten von Google - wurden massgeblich von Zürich aus beeinflusst. In fast jedem Produkt sei ein Teil von Zürich drin.