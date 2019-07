Bis in vier Jahren sollen keine Dieselbusse mehr in der Stadt Schaffhausen herumkurven. Das Stadtparlament hat die nötigen Kredite für die Umstellung auf Batteriebetrieb einstimmig genehmigt. Sagt im November auch das Stimmvolk Ja, können die Verkehrsbetriebe ihre Flotte auf Batteriebusse mit Schnellladesystem umstellen.

Ökologische und wirtschaftliche Vorteile

Rund 30 Millionen Franken kostet der Grundausbau. Dieser beinhaltet die Beschaffung von 15 Fahrzeugen sowie die notwendigen Umbauten am Bahnhof und im Busdepot. Stadtrat Daniel Preisig (SVP) ist überzeugt, dass sich das trotz der hohen Investitionen rechnet: nach elf Jahren sei ein E-Bus günstiger als ein herkömmliches Dieselfahrzeug.

Aus allen Parteien erhielt die Vorlage grosses Lob. Auch wenn Schaffhausen nun etwas weiter geht als andere Städte und in der Vergangenheit nicht nur gute Erfahrungen gemacht hat mit Pionierleistungen: E-Busse seien bereits an vielen Orten problemlos im Einsatz. Ihnen gehöre die Zukunft, so der Tenor im Parlament.