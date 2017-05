Neuer Chefdirigent in Zürich Beim Tonhalle-Orchester gibt Paavo Järvi in Zukunft den Takt an

Heute, 16:31 Uhr

Der in Estland geborene Dirigent tritt sein Amt auf die Saison 2019/20 hin an, ist aber schon vorher in Zürich präsent.

Bild in Lightbox öffnen. Paavo Järvi ist in Zürich kein Unbekannter. Schon im Jahr 2009 dirigierte er zum ersten Mal das Tonhalle-Orchester. Im letzten Dezember war er wieder in Zürich zu Gast und dirigierte vier Konzerte. Er habe damals «den Nerv des Publikums und des Orchersters gleichermassen» getroffen, schreibt die Tonhalle-Gesellschaft zur Berufung des neuen Chefdirigenten. Begeisterung in der Tonhalle-Gesellschaft «Mit Paavo Järvi ist es der Tonhalle Gesellschaft Zürich gelungen, einen der bekanntesten Dirigenten zu engagieren. Ich bin überzeugt, dass damit das Orchester zu weiteren Höhenflügen ansetzen wird», wird Martin Vollenwyder, Präsident der Tonhalle-Gesellschaft Zürich, in der Mitteilung zitiert. Sein neues Amt als Chefdirigent und Küstlerischer Leiter des Tonhalle-Orchesters wird Järvi auf die Saison 2019/20 hin antreten. Doch schon im Januar 2018 gastiert er mit seinem Estonian Festival Orchestra in der Tonhalle Maag und auch in der Saison 2018/19 wird er für drei Wochen in Zürich weilen.

fank;seib; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 17:30 Uhr