Der Heimatschutz hat seine Beschwerde gegen eine bis zu 40 Meter hohe Überbauung nahe dem Rheinfall zurückgezogen. Ihn störte, dass der Kanton trotz der sensiblen Umgebung auf ein Gutachten der eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission verzichtet hatte. Nun habe man aber immerhin erreicht, dass die Gebäude durch eine zurückhaltende Farbgebung die Kulisse rund um den Rheinfall nicht allzusehr störten.

Hoffnung auch für Rheintech-Areal?

Der Weg für die Industrieplatz-Überbauung sollte also frei sein; andere Rekurse sind nicht mehr hängig. Damit kommt erstmals Bewegung in die Blockade gegen Neubauprojekte in Neuhausen. Dies könnte auch für die beiden umstrittenen Hochhäuser gelten, die auf dem Rheintech-Areal geplant sind. Dieses Projekt ist schon seit Jahren durch Rekurse und Beschwerden blockiert.