Der Bewaffnete in einem Dübendorfer Wohn- und Geschäftshaus konnte unverletzt verhaftet werden. Dennoch brauchte er einen Sanitäter.

Ein Bewohner eines Zürcher Wohnheimes hat am späten Nachmittag das Gebäude in Dübendorf mit einer Waffe betreten.

Mitglieder der Sondereinheit Diamant konnten den Mann später festnehmen. Er hat weder geschossen, noch jemanden bedroht.

Der Mann hat laut Mitteilung der Polizei medizinische Probleme.

Wegen des Polizeieinsatzes konnten zeitweise mehrere Buslinien der Verkehrsbetriebe Zürich die nahe dem Tatort gelegene Haltestelle nicht bedienen.

Der 27-jährige Mann hat laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich in einem Geschäfts- und Wohnhaus in Dübendorf mit einer Schusswaffe hantiert. In der Liegenschaft an der Zürichstrasse befindet sich ein «Begleitetes Wohnen».

Grosses Gefahrenpotential

Die Einsatzleitung entschied sich, den Wohnbereich des Gebäudes zu evakuieren und die Strassen um das Gebäude herum abzusperren. Spezialeinheiten und Verhandler der Kantonspolizei Zürich konnten den Mann schliesslich festnehmen. Er leistete keine Gegenwehr.