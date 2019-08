So sieht die Krawatte der neuen VBZ-Uniform aus

Modern und funktional seien die neuen Uniformen, die die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) vorstellten, hiess es an der Modeschau im Tramdepot in der Kalkbreite. Dort wurden die neuen Uniformen zu House-Beats vorgestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fahrdienst, in den Verkaufsstellen und im Fundbüro können ihre Uniformen aus verschiedenen Teilen kombinieren. Die neuen Uniformen braucht es, weil der bisherige Lieferant die jetzigen Uniformen aus dem Sortiment nimmt.

Legende: ZVG VBZ

Im Sommer dürfen die Angestellten weiterhin kurze Hosen tragen, oder einen Jupe. Neben einer klassischen Hose oder einem Rock mit Veston und Gilet können die Mitarbeitenden auch eine Strickjacke beziehen, zwei unterschiedliche Jacken mit einsetzbaren Innenjacken, oder Hemden und Blusen in weiss oder hellblau.

Legende: ZVG VBZ - Juliette Chrétien

Einen hohen Wiedererkennungswert sollen Foulard und Krawatte schaffen, welche beide in einer hellblauen oder einer dunkelblauen Version getragen werden können. Auffallend ist bei der Männerkrawatte der dicke hellblaue oder dunkelblaue Strich, je nach Version. Die Uniform soll Offenheit, Respekt und Freundlichkeit widerspiegeln, wie es in der Medienmitteilung der VBZ heisst.

Beim aktuellen Anbieter können die VBZ in den nächsten sieben Jahren Kleidungsstücke für knapp 14 Millionen Franken beziehen. Danach muss der Auftrag neu ausgeschrieben werden.