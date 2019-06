Im Klettgau ist ein Baby auf dem Weg ins Spital zur Welt gekommen.

Die Eltern hatten es nicht rechtzeitig geschafft, worauf sie eine entgegenkommende Polizeistreife um Hilfe baten.

Die Polizei verständigte einen Krankenwagen, in dem die Mutter das Kind gebar.

Winkend machte der werdende Vater am Sonntagabend in Beringen (SH) eine Polizeipatrouille auf sich aufmerksam. Seine Frau liege auf dem Beifahrersitz in den Wehen und das Kind habe es eilig, auf die Welt zu kommen, erklärte er.

Weil die Geburt kurz bevorstand, übernahm einer der Polizisten kurzerhand das Steuer des Fahrzeugs. Er wurde durch seine Patrouillenpartnerin mit Blaulicht in Richtung Kantonsspital Schaffhausen eskortiert. Gleichzeitig forderten die Polizisten eine Ambulanz der Rettungsdienste der Spitäler Schaffhausen an, welche dem Auto entgegen kam.

Die werdende Mutter konnte noch in den Rettungswagen gebracht werden, wo wenige Minuten später ein gesundes Mädchen geboren wurde. Im Spital konnte die Familie sich dann von den Strapazen erholen.