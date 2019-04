Neun Tage lang sind Kundinnen und Kunden eingeladen, die aktuellen Modelle von BMW am Schweizer Firmensitz in Dielsdorf zu besichtigen. Am Nachmittag werden die Kunden dann per Helikopter ins Verkehrssicherheitszentrum des TCS im Autobahnkreisel Hinwil geflogen, wo sie die Autos testfahren können. Alles in allem ergibt das rund 60 Flüge mit etwa 300 Kunden.

Ein spezielles Erlebnis bieten

Da die Helis in bewohntem Gebiet starten und landen, wurde in Dielsdorf Kritik laut. Für die verbleibenden vier Veranstaltungstage verlegt BMW deshalb die Heli-Starts an den Zürcher Flughafen. Ganz auf die Flüge verzichten will man jedoch nicht. «Wenn wir solche Events planen, möchten wir den Kunden natürlich auch immer etwas Spezielles, ein Erlebnis bieten», sagt BMW-Sprecher Sandro Kälin auf Anfrage des Regionaljournals.

Kompensation an MyClimate

Abgesehen vom Lärm: Wie rechtfertigt ein Unternehmen, das bei seinen Produkten stets nach grösstmöglicher Umweltverträglichkeit streben muss, den CO2-intensiven Kundenplausch mit Helis? «Wir sind uns der ökologischen Belastung durch die Helikopterflüge bewusst», sagt Sandro Kälin. Man werde deshalb der Klimaschutzorganisation MyClimate einen entsprechenden Beitrag zur Kompensation des CO2-Ausstosses leisten.