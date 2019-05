40 Menschen wurden bei der Bombardierung der Stadt Schaffhausen am 1. April 1944 in den Tod gerissen. Hunderte wurden obdachlos. Nur ein Nebenaspekt: auch der kulturhistorische Schaden war enorm. Eine der durch die amerikanischen Flugzeuge abgeworfenen Bomben hatte das Museum zu Allerheiligen voll getroffen. Das löste eine beispiellose Solidaritätswelle in der ganzen Schweiz aus.

Durch die Bombe auf das Museum wurden die Kunstsammlung und mit ihr gegen 80 Kunstwerke zerstört. Ein grosser Teil der Gemälde des bedeutenden Schaffhauser Renaissancekünstlers Tobias Stimmer (1539 - 1584) war vernichtet. Diesen verlorenen Schätzen ist ein Teil der jetzigen Ausstellung gewidmet. Sie sollen nicht in Vergessenheit geraten.

Nur ein paar wenige der durch Feuer und Löschwasser schwer beschädigten Gemälde konnten aufwändig restauriert werden. Eines dieser Gemälde sowie Fragmente der zerstörten Kunstwerke zeigt das Museum in der Ausstellung «Kunst aus Trümmern», Link öffnet in einem neuen Fenster.

Kurator Daniel Grütter schildert das Ausmass der Zerstörung. Diese löste in der Schweiz eine riesige Solidaritätswelle aus. Die Neue Zürcher Zeitung NZZ rief zu Kulturspenden auf. Mit dem Geld, sowie den amerikanischen Reparationszahlungen und Versicherungsbeiträgen standen dem Museum über 600’000 Franken für neue Ankäufe zur Verfügung.

Kantone, Städte, Firmen und Privatpersonen spendeten darüber hinaus rund 80 Kunstwerke. Darunter fanden sich Gemälde von Albert Anker und Ferdinand Hodler, aber auch Bilder von weniger bekannten Künstlern mit und ohne Bezug zu Schaffhausen. Erstmals ist diese bunte Sammlung an Werken in einer Gesamtschau zu sehen.

Für die Kulturspenden ist die Stadt Schaffhausen bis heute dankbar. Dem Museum zu Allerheiligen füllten sie mehr als eine Lücke. Sie seien das Fundament, durch das sich das ehemalige Heimatmuseum zu einem Museum von nationaler Bedeutung habe wandeln können.