Die Gratis-Kurse der öffentlichen Schule reichen ihnen nicht: Immer mehr Eltern investieren in private Kurse, um ihren Nachwuchs auf die Aufnahmeprüfung an den Zürcher Gymnasien vorzubereiten.

So besuchten dieses Jahr doppelt so viele Kinder wie noch vor 10 Jahren einen Kurs im Lernstudio. Die Privatschule gehört zu den grössten Anbietern solcher Kurse im Kanton Zürich. Nach Angaben des Lernstudios hat jedes 10. Zürcher Kind, das die Aufnahmeprüfung macht, einen Kurs dort absolviert.

3000 Franken, um gut vorbereitet zu sein

Die öffentlichen Kurse seien überhaupt nicht schlecht, sagt Thomas Acklin, der den Bereich «Kurse und Nachhilfe» im Lernstudio leitet. Aber die Betreuung sei nicht so gut wie in einem Privatkurs. «In einer Klasse mit 20 Kindern kann man nie gleich auf ein einzelnes Kind eingehen, wie wenn nur vier bis fünf Kinder in der Gruppe sind», sagt Acklin.

Dieses Betreuungsverhältnis hat seinen Preis. Rund 3000 Franken kostet beispielsweise ein Lernstudio-Vorbereitungskurs für die Aufnahmeprüfung ins Langzeitgymnasium. Dauer: von den Sommerferien bis kurz vor der Prüfung im März. Die Lernstudio-Vorbereitungskurse leisten sich laut Thomas Acklin aber nicht nur reiche Familien. Die Kinder kämen aus allen Schichten.

Die Aufnahmeprüfung sei auch ohne solche private Vorbereitungskurse zu schaffen, heisst es beim Kanton Zürich. Der Kanton bietet auch keine Alternative an: Die Organisation öffentlicher Kurse liege bei den Gemeinden.