Der Frauenstein (oder auch Frauenfels) ist eine markante Gesteinsformation unterhalb des Schaffhauser Kraftwerks am (linken) Zürcher Rheinufer. Was viele nicht wissen: Im Mittelalter war in diesem Fels bis zur Reformation eine weitherum bekannte Wallfahrtskapelle untergebracht.

Legende: SRF

Im Innern des Felsen befindet sich heute ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Einbrecher zerstörten später die militärhistorisch interessante Einrichtung und nutzten die Räume als Versteck von Diebesgut. Für die Städtischen Werke Schaffhausen, die für den Unterhalt zuständig sind, ein Ärgernis.

Legende: SRF

Nun wird der Bunker einer neuen Funktion zugeführt: Die Städtischen Werke haben den Eingang so gesichert, dass nur noch Fledermäuse ins Innere gelangen sollten. Hier finden sie ein ideales Winterquartier, so Fledermausexperte Hansueli Alder. Die Tiere sind in ihrem Winterschlaf vor Frost geschützt. Auch die Luftfeuchtigkeit ist genügend hoch.

Legende: Hansueli Alder

Noch sind keine Fledermäuse hier. Alder ist jedoch sicher, dass gefährdete Arten wie die Wasserfledermaus (im Bild) den Unterschlupf rasch entdecken nutzen werden. «Jeder Ort, wo Fledermäuse in Ruhe überwintern können, ist wertvoll», sagt Alder.

Finanziert wird die Einrichtung durch den Ökostromfonds der Städtischen Werke. Mit dem Geld renaturieren die Werke seit Jahren das Rheinufer oder unterstützen andere Naturschutzprojekte. Gegen acht Millionen Franken wurden in den letzten 15 Jahren investiert.