Genug vom Streiten, Schlichten und Vermitteln - Daniel Frei, der diese Woche sein Amt als Parteipräsident der SP im Kanton Zürich an den Nagel gehängt hat, übt scharfe Kritik am linken und rechten Flügel der Partei.

Daniel Frei übt nach seinem Rücktritt als Parteipräsident der SP Kanton Zürich scharfe Kritik. Als Wochengast sagt Daniel Frei gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen «Der Ton zwischen dem linken und dem rechten Flügel wurde immer härter. Gewisse Gruppierungen innerhalb der SP tragen sektiererische Züge, weil sie mit einem Absolutheitsanspruch ihre Meinung durchsetzen wollen». Mit seinem Rücktritt liege der Konflikt nun offen, er müsse dringend angegangen werden.

Die SP dürfe die Probleme nicht mehr «verwedeln»

Daniel Frei sieht zwei Lösungsansätze: Die ganze Geschäfstleitung soll zurücktreten, damit die Basis entscheiden kann, wer in Zukunft an der Parteispitze steht. Noch wichtiger scheint Daniel Frei jedoch, dass sich der Umgangston ändert. Die Flügelkämpfe müssen aufhören, die verschiedenen Gruppierungen müssen die unterschiedlichen Meinungen und Positionen wieder tolerieren. «Es braucht wieder einen Burgfrieden, wie bei den Wahlen 2015, sonst verliert die Partei massiv an Wähler und Wählerinnen», so Daniel Frei.

Für viele Parteikollegen kam der Rücktritt nicht überraschend

Unterschiedliche Meinungen seien in der SP normal und auch erwünscht, heisst es bei einigen SP-Parteikollegen von Daniel Frei. Die Art und Weise aber, wie solche Konflikte ausgetragen werden, müsse sich ändern, sagt etwa Martin Naef, Nationalrat und ehemaliger SP-Kantonalpräsident in Zürich. «Wir sollten nich immer gegen Personen schiessen und wieder mehr inhaltlich diskutieren.»

Und SP-Fraktionschef Markus Späth kritisiert: «Der linke Flügel akzeptiert derzeit weniger, dass man tolerant umgehen muss mit jenen, die nicht so denken wie sie.» Er spielt dabei an auf den Streit zwischen dem linken Flügel der SP und Regierungsrat Mario Fehr.