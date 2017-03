13'000 Personen wollten mitreden beim Namen für den kleinen Elefanten. Sie alle haben an der Online-Abstimmung des Zürcher Zoos teilgenommen. Und sie haben sich mit klarer Mehrheit für Ruwani entschieden.

«Ruwani» bedeutet «wie ein Edelstein, sehr wertvoll». Der Name stammt aus Sri Lanka, der Heimat von Ruwanis Grossmutter Ceyla-Himali. Ruwani ist am Samstag, 25. Februar 2017, um 7.34 Uhr im Kaeng Krachan Elefantenpark auf die Welt gekommen. Sie entwickle sich prächtig, schreibt der Zürcher Zoo in einer Mitteilung, und werde von Mutter Farha und Grossmutter Ceyla-Himali gut umsorgt.