Am Freitag aufgestellt, am Dienstag abgeräumt. Die 20 Test-Sonnenschirme auf dem Zürcher Sechseläutenplatz hätten «den Erwartungen des Tiefbauamts der Stadt Zürich nicht entsprochen», schreibt die Stadt Zürich in einer Mitteilung.

Bereits nach zwei Tagen hatte der Wind die Sonnenschirme zerzaust, sie mussten geflickt und fünf davon sogar abgebaut werden. Der Hersteller habe zwar mündlich und schriftlich versprochen, die Schirme hielten Wind stand, dies sei aber schon bei schwachem Wind nicht der Fall gewesen, kritisiert die Stadt.

Geld zurück...

Stadtrat Filippo Leutenegger, der die Schirme eigenhändig aufgestellt hatte, lässt sich mit der Aussage zitieren: «Aufgrund der Beobachtungen des Tiefbauamts aber insbesondere auch der Besucherinnen und Besucher des Platzes, ist das getestete Modell durchgefallen. Wir haben bereits Mängelrüge erhoben und wollen den Kauf rückgängig machen.»

40'000 Franken hatte die Stadt Zürich für die 20 Schirme bezahlt. Dieses Geld will sie nun zurückhaben.

...neuer Versuch

Mit dem bisherigen Lieferanten und weiteren Herstellern will die Stadt Zürich nun ein «geeigneteres Sonnenschirm-Modell für den Sechseläutenplatz» finden – und den Versuch nächsten Sommer wiederholen.