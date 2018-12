Trotz zunehmender Konkurrenz vom Onlinehandel sind die Detaillisten in Zürich, Winterthur und Schaffhausen zufrieden.

Besonders der dritte Sonntagsverkauf am 23. Dezember lief sehr gut

Konkurrenz vom Onlinehandel fällt im Weihnachtsgeschäft weniger ins Gewicht

Besonders gefragt waren Esswaren, Bücher, Spielwaren und Haushaltsgeräte, schlecht lief das Geschäft bei den Modegeschäften

Zürich, Winterthur, Schaffhausen: In allen drei Geschäften präsentierte sich beim dritten Sonntagsverkauf am 23. Dezember das gleiche Bild. Viele Leute auf den Einkaufsstrassen, viele Kundinnen und Kunden in den Geschäften.

Am dritten Sonntagsverkauf hat es gefegt.

«Die beiden ersten Sonntagsverkäufe liefen nicht so gut», bilanziert Milan Prenosil von der City Vereinigung Zürich, dem Zusammenschluss der Geschäfte in der Zürcher Innenstadt. Am dritten Sonntag habe es jedoch «gefegt».

Ähnliche Beobachtungen machten auch Ernst Gründler von «Pro City Schaffhausen» und Remo Cozzio von der «City Vereinigung junge Altstadt Winterthur».

So zieht Prenosil schon eine positive Bilanz: «Nach einer dreijährigen Duststrecke gibt es dieses Jahr wieder einmal gute Weihnachten.»