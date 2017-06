Das Dolder Waldhaus soll nicht länger leer stehen. Vorübergehend werden die Räume günstig vermietet.

Das Wichtigste in Kürze

Für das leer stehende Dolder Waldhaus am Zürichberg gibt es eine Übergangslösung.

Vom 1. Juli 2017 bis Ende 2019 ist eine Zwischennutzung geplant.

Die vorgesehene Nutzungsart umfasse die Bereiche «Wohnen», «Arbeiten» und «Lagern», heisst es in einer Mitteilung der Hotel Dolder AG.

Seit letztem Herbst steht das Dolder Waldhaus leer.

Gegen den geplanten Neubau des Hotels ist im November ein Rekurs eingegangen. Dadurch verzögert sich der Baustart auf unbestimmte Zeit.

Die Hotel Dolder AG will das Dolder Waldhaus abreissen und durch einen Neubau mit 4-Sterne Superior Standard ersetzen.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Seesicht, an ruhiger Lage am Zürichberg, für 800 Franken im Monat. Was utopisch klingt, wird Realität. Das ehemalige 4-Sterne-Hotel Dolder Waldhaus vermietet vorübergehend seine Zimmer. Ab morgen kann man sich im Internet um eine von rund 100 Wohnungen bewerben.

Flexible Mieter gesucht

Wer einziehen darf, entscheidet die Firma Projekt Interim, die sich auf solche Übergangslösungen spezialisiert hat. Jeder könne sich bewerben, sagt Lukas Amacher vom Projekt Interim: «Man muss natürlich flexibel sein und etwas abenteuerlustig. Es handelt sich schliesslich um ein Hotel und nicht um eine klassische Wohnung.»

« Es gibt einen Gemeinschaftsraum mit Billardtisch und Fernseh-Ecke. » Lukas Amacher

Projekt Interim

Es sei ihnen wichtig, harmonierende Mieter zu finden, so Amacher. Das Zusammenleben im Haus müsse funtkionieren. Sie hätten dafür extra einen Gemeinschaftsraum eingerichtet: «Wir haben eine Fernseh-Ecke und ein Spielzimmer mit Billardtisch.»