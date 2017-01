Staus und waghalsige Manöver Die neue Konzerthalle ist im Fokus des Stadtrats von Dübendorf

Heute, 12:30 Uhr

Noch keine Woche ist die neue Eventhalle in Dübendorf eröffnet, schon ist sie Gegenstand von Diskussionen im Stadtrat. Grund: Sie verursacht Schleichverkehr in den Quartieren. Viele Besucher reisen mit dem Auto an, obwohl die Halle nur über wenig Parkplätze verfügt. Dübendorf trifft nun Massnahmen.

Bild in Lightbox öffnen. Vergangenes Wochenende ist in Dübendorf die neue Samsung Hall mit viel Glanz und Glamour eröffnet worden.

Die Polizei nahm das Verkehrskonzept mit Filmaufnahmen unter die Lupe.

Viele Besucherinnen und Besucher reisten mit dem Auto an, was in den Quartieren der Gemeinde Dübendorf zu Staus und Verkehrsproblemen führte.

Zudem überquerten zahlreiche Personen die vierspurige Zürichstrasse teilweise in waghalsiger Art und Weise und ignorierten den Fussgängerstreifen.

Der Dübendorfer Stadtrat trifft Massnahmen und will zum Beispiel schon am nächsten Wochenende mit einer besseren Signalisation die Besucherströme leiten.

Zudem appelliert der Stadtrat an die Autofahrer, doch in der Nähe von Bahnhöfen zu parkieren und mit dem ÖV zur Eventhalle zu kommen.

kerf; kaip; Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 12:03 Uhr