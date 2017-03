Viel Politprominenz, vor allem aus den eigenen Reihen, feierte am Sonntag im Zürcher Kongresshaus das 100-jährige Jubiläum der Zürcher SVP. Für SVP-Doyen Christoph Blocher ist dies jedoch kein Zeitpunkt, um sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Im Gegenteil.

Vor dem Kongresshaus wehten die SVP-Fahnen mit lachendem Sünneli, im Foyer lag die «Weltwoche» auf und die Compagnia Rossini sorgte für musikalische Unterhaltung.

Die SVP Zürich feierte ihr 100-jähriges Bestehen. Eine Erfolgsgeschichte, die sich nicht einmal Christoph Blocher so vorgestellt hatte: «Das hätte ich mir vor 40 Jahren nicht erträumen lassen», sagte er als «Regionaljournal»-Wochengast.

Zur SVP kam Christoph Blocher eher durch Zufall: «Die Leute waren mir bei der SVP sympathischer als bei den anderen Parteien.» Christoph Blocher formte die einstige Mittepartei um zu einer rechtspopulistischen Partei mit einfachen Botschaften und unzimperlichem Stil. Mit Erfolg: Im Alleingang gewann die SVP 1992 die Abstimmung gegen den Europäischen Wirtschaftsraum EWR. Heute ist die SVP im Kanton Zürich und in der Schweiz die stärkste Partei.

« Wir müssen aufpassen, dass wir den Kontakt zur Basis nicht verlieren. » Christoph Blocher

Alt-Bundesrat der SVP

Und hier beginnt Christoph Blocher zu warnen: «Meist beginnt man mit dem Blödsinn, wenn man am meisten Erfolg hat.» Die Partei dürfe nicht bequem werden, sich nicht auf ihren Lorbeeren und auf ihren Posten ausruhen. Nur so könne sie auch in Zukunft auf Erfolg hoffen.