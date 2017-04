Blick in die Garderobe

Der Bülacher Fotograf Dominik Baur hat sich mit seiner Kamera nahe an die Eishockey-Spieler des EHC Klotens herangepirscht. In einem Reportageband zeigt er unbekannte Seiten des Sportlerlebens.

Ausgestreckt im Mannschaftsbus döst ein Spieler des EHC Kloten vor sich hin, während der Car auf der Autobahn zum nächsten Spiel fährt. Zum nächsten Auftritt im Rampenlicht, vor tausenden von Fans.

Der Bülacher Berufsfotograf Dominik Baur zeigt die Hockeyaner in einer Nähe und Vertrautheit, welche das Publikum selten sieht. Und in Momenten, in denen normalerweise keine Kamera dabei ist.

Etwa bei der Cupfeier: Bierdosen im Abfalleimer, die nackten Füsse über den Pokal gelegt und am Handy wohl erste Gratulationen entgegennehmend.

Diese Bilder hat Dominik Baur nun in einem Reportageband veröffentlicht. «Blick hinter den Vorhang» heisst es. Sehenswert ist es nicht nur für Anhängerinnen und Anhänger des EHC Kloten.