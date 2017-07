Rekord am Flughafen Zürich

46'000 Ferien-Hungrige haben ihre Reise am Freitag am Flughafen Zürich angetreten. Das sind so viele wie noch nie.

Mit dem Start der Sommerferien hat am Flughafen Zürich der Hochbetrieb begonnen. An Spitzentagen werden bis zu 100'000 Passagiere erwartet. Das sind rund ein Viertel mehr als an einem durchschnittlichen Tag.

Einen neuen Rekordwert erreichte der Flughafen am Freitag bei den lokal abfliegenden Passagieren, also bei jenen, die ihre Reise von Zürich aus in Angriff nehmen: «46'000 Passagiere: Das gab es bisher noch nie», sagt Flughafensprecherin Sonja Zöchling im Interview mit Radio SRF.

Der Betrieb sei bislang ohne grössere Probleme verlaufen. «Die Passagiere informieren sich offenbar im Vorfeld genau, worauf sie achten müssen», so Zöchling. Die Tipps fürs Reisen an Spitzentagen hat der Flughafen in einem Film auf seiner Homepage zusammengestellt.