In den nächsten Nächten wird Ueli Schmid nicht zu viel Schlaf kommen. Der Obstbauer aus Tagelswangen kultiviert unter anderem Äpfel, Kirschen und Aprikosen. Viele der Bäume stehen in voller Blüte. Die Rückkehr des Winters kommt für ihn deshalb im dümmsten Moment.

Um die Apfelblüten zu schützen, berieselt er die Bäume mit Wasser, das wärmer ist als die kalte Nachtluft. In den Kirschbaumplantagen wird er in den kältesten Stunden der Nacht Parafinkerzen anzünden. Er hofft, dass er so den Schaden an seinen Kulturen begrenzen kann.

« Das gehört halt dazu, dass das ab und zu passiert. » Ueli Schmid

Obstbauer

Für ihn ist aber jetzt schon klar, dass seine Ernte in diesem Jahr kleiner ausfallen wird. Doch er nimmt es gelassen. Als erfahrener Obstbauer weiss er, dass er immer wieder einmal mit so einer Wettersituation rechnen muss.