Wann fährt das nächste Schiff? Wie kommt man am schnellsten zum Fraumünster? Was ist die Geschichte von Felix und Regula? Antworten auf all diese Fragen liefern die 15 neuen, smarten, digitalen Zürcher Stadtpläne. Sie lassen sich per Touchscreen bedienen und sollen den Touristen den Aufenthalt in Zürich erleichtern.

Legende: Der Zürcher Stadtrat André Odermatt hat die neuen digitalen Stadtpläne am Donnerstag eingweiht. zvg

Fabian Korn vom Zürcher Amt für Städtebau ist überzeugt, dass das Angebot trotz Smartphones genutzt wird: «Wir haben genau überlegt, was wir anbieten wollen.» Das Angebot sei kuratiert, den Touristinnen und Touristen werde so also mühsame Recherchearbeit abgenommen.

Man findet die wichtigen Informationen viel schneller als im Internet.

Die 50 grossen Stadtpläne aus Papier wurden bereits abgehängt. Sie seien veraltet und zum Teil auch kaputt gewesen, so Korn, die Pläne weiter hängen zu lassen, hätte keinen Sinn gemacht. 50 analoge Stadtpläne wurden also durch 15 digtale ersetzt. Die Stadt Zürich behält sich aber vor, das Angebot noch auszubauen.

Gekostet hat das neue Angebot die Stadt Zürich einmal eine halbe Million Franken. Unterhalten werden die Pläne nun von «Clear Channel». Die Firma vermarktet auch die Werbeflächen auf der Rückseite.