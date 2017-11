Wohnen und 28 Jahre rot-grüne Dominanz im Zürcher Stadtrat – zu diesen Themen kreuzen die Stadtpräsidentin und ihre Herausforderer die Klingen.

Am 4. März 2018 wird es genau 28 Jahre her, seit die Bürgerlichen in der Stadtregierung von Zürich ihre Mehrheit verloren. Bei den nächsten Wahlen treten sie einmal mehr an, um die rot-grüne Vorherrschaft zu brechen.

Der Dreikampf

Auch das Stadtpräsidium wollen die Bürgerlichen nicht kampflos dem politischen Gegner überlassen. Stadtrat Filippo Leutenegger fordert die amtierende Stadtpräsidentin Corine Mauch heraus. Der Grünliberalen Anderas Hauri bietet sich als Alternative aus der Mitte an.

Im Studio des Regionaljournals Zürich Schaffhausen von Radio SRF treffen die Kandidatin und die beiden Kandidaten ein erstes Mal aufeinander.

Die Themen

Sie diskutieren über die Frage der politischen Zusammensetzung des Stadtrates: Ob die links-grüne Mehrheit ihre Sache nicht gut macht und was sich mit einem Wechsel ändern würde. Und über das Sorgenthema Nummer 1 der Zürcherinnen und Züricher: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Das Gespräch leitet Hans-Peter Künzi.