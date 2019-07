Dienstagabend, ein grosses Floss auf dem Seebecken, nahe am Bürkliplatz. 150 Spezialdrohnen sind geometrisch exakt aufgereiht. Stuart Fairhorst von der Singapurer Firma, welche für dieses Drohnenspektakel verantwortlich ist, will noch nicht verraten, was das Publikum am «Züri-Fäscht» erwartet. Nur so viel: «Am Himmel werden ganz viele Lichter magisch herumschwirren.» Die Drohnen selber seien bei der Dunkelheit nicht zu sehen. Offenbar soll mit den Licht-Drohnen das Festsignet, ein Löwe, an den Zürcher Nachthimmel gezaubert werden.

Sollte sich unerwartet ein Flugzeug oder ein Helikopter den Drohnen nähern, können alle Drohnen gestoppt werden. Fairhorst hofft, dass es nicht soweit kommt. Alle Drohnen würden dann ins Wasser stürzen.

Ergänzung zu Feuerwerken, nicht Ersatz

Drohnenshows gelten als umweltfreundlicher als Feuerwerke. Die Show passe deshalb perfekt zur aktuellen Klimadiskussion, meint «Züri-Fäscht»-Chef Roland Stahel. Als Ersatz für die in den letzter Zeit in die Kritik geratenen Feuerwerke sieht er sie dennoch nicht. Schliesslich seien die Feuerwerke nur gerade für 0,2 Prozent des CO2-Ausstosses des ganzen Festes verantwortlich. Die Drohnenshows seien deshalb eher eine Ergänzung und nicht ein Ersatz für die Feuerwerke.

Die Drohnenshows finden am Freitag und Samstag um 0.15 Uhr und 2.15 Uhr in der Nacht statt.