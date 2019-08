Mehrere Explosionen, meterhohe Flammen. In der Nacht vom 24. auf den 25. August 2018 herrschte Ausnahmezustand in der Zürcher Innenstadt. In einem Geschäftshaus beim Hauptbahnhof Zürich war ein Feuer ausgebrochen. Das Dach des denkmalgeschützten Haus am Bahnhofplatz wurde komplett zerstört.

Ein Jahr ist nun genau vergangen. Zur Brandursache lässt sich noch nichts sagen. Die Ermittlungen zur Brandursache seien weitgehend abgeschlossen, sagt Marco Cortesi von der Stadtpolizei gegenüber dem «Zürcher Oberländer». Aber die Staatsanwaltschaft sei noch nicht bereit, sich dazu zu äussern.

Im Sommer 2021 ziehen die Mieter ein

Die Besitzerin der Liegenschaft, die PSP Swiss Property, rechnet damit, dass die Renovation 2021 abgeschlossen ist. Im Sommer 2021 sollen dann die ersten Mieter einziehen, eineinhalb Jahre später als vor dem Brand geplant.