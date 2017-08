Die Verantwortlichen sind derzeit auf der Suche nach einem geeigneten Standort. Auch Zürich steht zur Diskussion.

Ein neuer Verein will eine Moschee gründen, die einen offenen, fortschrittlichen Islam repräsentiert. Frauen und Männer sollen gleichberechtigt sein und auch zusammen beten können. Und auch für homosexuelle Muslime soll die Moschee offen sein, so die Idee der Verantwortlichen.

Zusatzinhalt überspringen Über Kerem Adigüzel ZVG Kerem Adigüzel (30) ist Offizier beim Militär, hat an der Universität Zürich Mathematik und Informatik studiert und arbeitet derzeit als Software-Entwickler bei der SBB. Ausserdem bloggt Kerem Adigüzel für das islamische Wissensportal «alrahman.de».

«Die meisten Moscheen in der Schweiz vertreten nur eine bestimmte theologische Strömung. Die Vielfalt geht dabei unter», sagt Kerem Adigüzel, Mitbegründer des neuen Vereins und Betreiber eines islamischen Wissensportals.

Oft würden Andersdenkende oder Menschen mit anderer sexuellen Orientierung aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, so Adigüzel. In der neuen modernen Moschee sollen diese Gräben überwunden werden. «In unserer Moschee soll man frei beten können, Frauen und Männer gemeinsam. Und wir wollen auch Begegnung zwischen Sunniten und Schiiten ermöglichen.»

Suche nach einem Standort

Am 12.August soll der neue Verein gegründet werden. Man sei nun auf der Suche nach einem geeigneten Standort, sagt Kerem Adigüzel. Er sei derzeit mit verschiedenen Liegenschaftenbesitzern am verhandeln. Auch Zürich könnte Standort der neuen Moschee werden. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Freitagsgebete in der neuen progressiven Moschee stattfinden.