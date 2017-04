Dem Gasthaus «Sternen» in Sternenberg wird nach dem Feuerinferno letzten Dezember neues Leben eingehaucht. Nächste Woche nimmt die Wirtin ein Provisorium unmittelbar neben der Brandruine in Betrieb. Ein Besuch vor Ort.

Das Unheil nahm in der Nacht von 18. Dezember 2016 seinen Lauf. Im berühmten Gasthaus «Sternen» in Sternenberg brach ein Brand aus. Das Gasthaus brannte bis auf die Grundmauern ab. Es entstand Schaden in der Höhe von rund 1,5 Millionen Franken.

Die Besitzer wollen das Restaurant so schnell wie möglich wieder aufbauen. Ein jahrelanger Kraftakt – frühestens in zwei Jahren rechnet Wirtin Marianne Brühwiler mit der Wiedereröffnung. Deshalb hat sie reagiert und richtet an einem Gebäude neben der Brandruine ein Provisorium ein.

Starten soll der Betrieb im Provisorium nächste Woche. Die Arbeiten sind jetzt noch in vollem Gang. Im Saal müssen beispielsweise noch die Lampen an die Decke.