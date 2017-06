Zürcher Kantonal-Turnfest «Ein so grosses Fest hatte das Tösstal noch nie»

In gut einer Woche verwandelt sich Rikon im Zürcher Tösstal zum grossen Treffpunkt der Zürcher Turnerinnen und Turner. Vom 15. bis 25. Juni werden am kantonalen Turnfest circa 13'000 Turnerinnen und Turner und 8'000 Zuschauer erwartet. Ein Fest in dieser Grösse hatte das Tösstal noch nie.

kaip; grud; Regionaljournal Zürich Schaffhausen 17:30 Uhr