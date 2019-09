Der Carparkplatz am Sihlquai soll noch mindestens 15 Jahre als Busterminal genutzt werden.

Der Zürcher Stadtrat begründet seinen Entscheid mit fehlenden Alternativen für eine Busstation.

Da die Infrastruktur am Carparkplatz veraltet ist, sollen als Sofortmassnahme zusätzliche WC-Anlagen gebaut werden.

Visionen eines Kongresszentrums oder einer Wohnüberbauung auf dem Areal sind damit vom Tisch.

Der Carparkplatz sei «keine Visitenkarte» für die Stadt Zürich, teilte der Stadtrat an einer Medienkonferenz zu den weiteren Plänen auf dem Areal am Sihlquai mit. Vertiefte Abklärungen hätten nun aber gezeigt, dass es für mindestens 15 Jahre keinen alternativen Standort für einen Busterminal gebe. Deshalb will der Stadtrat nun bis Sommer 2020 Massnahmen ausarbeiten, damit der Carparkplatz noch länger betrieben werden könne.

Das Areal neben dem Zürcher Hauptbahnhof gehört der Stadt, wird aber von der Parking Zürich AG betrieben. Er ist ein wichtiger Ein- und Ausstieg für Busreisende aus ganz Europa und hat seit Eröffnung 1980 deutlich an Bedeutung gewonnen.