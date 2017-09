Die Vorlage in Kürze

Die Stadt Zürich will von der Anlagestiftung Swiss Life das Haus Spiegelgasse 1 mit dem Cabaret Voltaire und ein Wohnhaus in Zürich-Enge übernehmen. Dafür erhält Swiss Life eine städtische Bauparzelle an der Hallenstrasse und ein Wohn- und Geschäftsgebäude an der Rämistrasse. Die AL hat gegen den «Rosstäuschertrick»-Tausch das Referendum ergriffen.