Rund 300 Personen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung leben und arbeiten im Wagerenhof. Am Wochenende steigt ein grosses Fest, das die Bewohnerinnen und Bewohner noch stärker als bisher ins Zentrum rückt.

Der Wagerenhof in Uster bringt seine Bewohner auf die Bühne

Auf das erste Dörfli-Festival an diesem Wochenende arbeiten sie seit Monaten hin. Zum 115-jährigen Bestehen des Wagerenhofs in Uster haben sich Betreuer und Bewohnerinnen nämlich etwas Besonderes vorgenommen: Das Sommerfest ist dieses Jahr ein richtiges Festival mit Openair-Konzerten und erstmals treten auch Bewohnerinnen und Bewohner selbst auf.

Es soll einen Austausch geben zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.

Das Ziel sei die Inklusion von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, sagt der Leiter des Wagerenhofs, Andreas Dürst, und dass es «fägt».

Legende: SRF

Die Vorbereitungen laufen bei Angeliki Criello zusammen. «Am liebsten würden alle auftreten», sagt sie bei einem Rundgang durch den Wagerenhof und lacht. Besonders beliebt sei das Playback-Singen von DJ Bobo- und Polo Hofer-Lieder.

Legende: SRF

Um das Festival-Gefühl perfekt zu machen, erhalten alle Besucherinnen und Besucher einen Bändel in knalligem Grün. Eine Bewohnerin, Yvonne, die seit 75 Jahren im Wagerenhof lebt, hilft bei der Bändelproduktion mit: «Ich würde mich freuen, wenn ganz viele Leute kommen und dann einen solchen Bändel erhalten.»

Legende: SRF

Der Eintritt zum Dörfli-Festival des Wagerenhofs ist gratis. Um die Unkosten zu decken, gibt es eine Tombola und es werden viele eigene Produkte an Marktständen verkauft. Eines dieser Produkte ist der «Wagi-Bag», ein Baumwollsack mit Batik-Muster. Regula, die im Rollstuhl sitzt und an den verschiedenen Wagi-Produkten mitarbeitet, freut sich über das Resultat. Das Fest vom Wochenende kann sie kaum erwarten, so wie wohl die meisten anderen Bewohner und Mitarbeiterinnen des Wagerenhofs.