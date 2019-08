Das Rollmaterial ist knapp bei den Zürcher Verkehrsbetrieben (VBZ). Neue Trams sind zwar längst bestellt, aber das neue Modell «Flexity» macht Probleme. Darum schicken die VBZ im Moment alles auf die Schienen, das noch rollen kann. Unter anderem zwei alte Mirage-Trams aus den 60er Jahren.

Diese Oldtimer-Trams fahren zu Spitzenzeiten auf den Linien 8 und 17. Auf der neuen Limmattalbahn, die Anfang September in Betrieb geht und für die es zwei zusätzliche Tramzüge braucht, sollen die alten Trams aber nicht zum Einsatz kommen. Die VBZ will dort auf die Modelle «Tram 2000» oder «Cobra» setzen, heisst es auf Anfrage des «SRF Regionaljournal.»

Es könnte enger werden im Tram

Falls aber einmal ein Tram ausfällt, haben die VBZ keine Reserve. In letzter Zeit ist das gleich dreimal passiert: Am Hubertus, am Bahnhof Enge und beim Engros-Markt. Ein Problem, sagt VBZ-Sprecher Oliver Obergfell. «Es könnte passieren, dass darum einmal ein Wagen fehlt.»

Bis die neuen «Flexity»-Kompositionen nächstes Jahr auf die Schienen kommen, könnte es also auch einmal enger werden im Tram.