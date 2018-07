Sechs Verletzte, zwei Verhaftungen: Das ist die vorläufige Bilanz einer Billettkontrolle am Sonntagnachmittag

Billettkontrolle in Zürich-Wipkingen endet in einer Schlägerei

Nach einer Kontrolle im Bus der Linie 46 kam es am Bahnhof Wipkingen zu einer Schlägerei zwischen einem 20-jährigen Fahrgast, fünf VBZ-Mitarbeitern und einem 50-jährigen Passanten.

Sechs Personen mussten medizinisch versorgt werden, die Polizei verhaftete sowohl den Fahrgast als auch einen 45-jährigen VBZ-Mitarbeiter.

Zuvor hatten die Kontrolleure einen 20-jährigen aus dem Bus eskortiert, der kein gültiges Billett bei sich hatte.

«Ein aussergewöhnlicher Fall»

Was genau passiert ist, klärt die Polizei ab. Der 20-jährige Fahrgast sei aber inzwischen wieder auf freiem Fuss, sagt Polizeisprecherin Judith Hödel gegenüber dem «Regionaljournal». Der VBZ-Mitarbeiter hingegen ist noch immer in Haft. Es komme immer wieder vor, dass VBZ-Angestellte angegriffen würden, sagt Hödel weiter. Dass es aber gleich zu zwei Verhaftungen und mehreren Verletzten komme, sei aussergewöhnlich.

VBZ-Personal wird intern geschult

Die VBZ reagiert betroffen auf den Vorfall, vor allem weil Menschen verletzt worden seien, sagt Sprecherin Silvia Behofsitz. Sie bestätigt eine «leichte Zunahme» der Angriffe auf das Personal. In Schulungen würden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf solche Situationen vorbereitet, sagt Behofsitz weiter. Was am Sonntagnachmittag schief gelaufen ist, kann man bei der VBZ noch nicht sagen. Der Fall soll auf jeden Fall intern aufgearbeitet werden. Die fünf Verletzen VBZ-Mitarbeiter sind laut Behofsitz auf dem Weg der Besserung.