Fahndung in St. Gallen

Die St. Galler Polizei fahndet noch immer nach zwei FCZ-Anhängern. Sie waren nach einem Spiel gegen den FC St. Gallen an Krawallen beteiligt.

Nach den Männern wird nun mit unverpixelten Fotos im Internet gefahndet.

Insgesamt suchte die Polizei seit zwei Wochen fünf FCZ-Randalierer. Drei Personen konnte sie in der Zwischenzeit identifizieren.

Im Oktober vergangenen Jahres kam es am Bahnhof Winkeln in St. Gallen zu Ausschreitungen zwischen FCZ-Fans und der Polizei. Vermummte FCZ-Anhänger bewarfen die Polizei mit Schottersteinen, Fackeln und Knallkörper. Dabei wurden fünf Polizisten verletzt. Der Sachschaden an Fahrzeugen und Gebäuden betrug 100'000 Franken.

Fahndung der Polizei teilweise erfolgreich

Deshalb startete die St. Galler Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft vor zwei Wochen eine sogenannte Öffentlichkeitsfahndung, um fünf beteiligte Randalierer zu finden. Ein mutmasslicher Randalierer meldete sich daraufhin rasch bei der Polizei. Zwei weitere Personen meldeten sich, als die Polizei ihre verpixelten Fotos ins Internet stellte.

Wie die Kantonspolizei am Dienstagmorgen mitteilt, fahndet sie aber weiterhin nach zwei Männern. Die St. Galler Polizei veröffentlicht deren Fotos nun unverpixelt auf ihrer Homepage.