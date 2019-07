Feuerwerk, Drohnenshow und Co

Rund 2.5 Millionen Besucherinnen und Besucher kamen dieses Wochenende ans Züri-Fäscht. Das OK spricht von einer «gelungenen Ausgabe», die Stimmung sei friedlich gewesen, nur am Samstagnachmittag sorgten Wind und Regen für kurze Aufregung.

Obwohl es keine grösseren Zwischenfälle gab, hatten Stadtpolizei und Sanitätsdienste einige Einsätze: Wegen Streitereien, Tätlichkeiten, Sachbeschädigungen oder Hilfeleistungen. Insgesamt 20 Personen wurden verhaftet. Lärmklagen seien nur gerade eine Handvoll eingegangen.

Der schwerste Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen, ein 16-Jähriger wurde mit schweren Stichverletzungen zum Sanitätsposten am Zürichhorn gebracht. Offenbar war es zu einem Streit mit einem Unbekannten gekommen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Drohnenshow begeisterte

Vor allem die Feuerwerke zogen viele Menschen an. Am Samstagabend kam es daher zu Wartezeiten, zum Beispiel am Bahnhof Stadelhofen. Die Veranstalter dosierten darum etwa den Zugang zu den Perrons, um gefährliches Gedränge zu vermeiden.

Ein weiterer Höhepunkt war die Premiere einer Drohnen-Show: Etwa 150 Drohnen schwirrten von einer Plattform im See aus, um 3D-Bilder im nächtlichen Himmel zu kreieren.