In den nächsten Tagen herrscht am Business-Terminal des Flughafens Zürich wieder Hochbetrieb. Donald Trump (falls er denn tatsächlich kommt) und viele andere prominente Gäste des Weltwirtschaftsforums in Davos landen in Zürich, viele mit ihren Privatjets.

Auch in der Geschäftsfliegerei werden die Maschinen immer grösser.

Für diese Geschäftsfliegerei plant der Flughafen Zürich nun im äussersten Westen, bei Rümlang, einen neuen Hangar. «Auch in der Geschäftsfliegerei werden die Maschinen immer grösser», stellt Flughafensprecherin Jasmin Bodmer fest. «Deshalb haben wir am heutigen Ort zu wenig Platz.»

Der Flughafen rechnet mit Kosten von 50 Mio. Franken. Geplant ist ein Hangar, in dem die Maschinen gewartet und parkiert werden, ein Terminal für die Passagiere mit Sicherheits- und Zollkontrollen sowie Büroflächen.

Keine Konkurrenz für Dübendorf

Pläne, den alten Militärflugplatz Dübendorf in einen Flughafen für Geschäftsfliegerei umzuwandeln, hätten beim Entscheid keine Rolle gespielt. «Wir planen unabhängig von anderen», so Bodmer. Auch Urs Brütsch, Geschäftsführer des geplanten Business-Flughafens in Dübendorf, sieht in den Plänen des grossen Nachbars keine Konkurrenz. «Gewisse Flugzeuge werden immer in Zürich landen, auch wegen der strengen Bedingungen in Dübendorf», meint er auf Anfrage. Er sei auch im Voraus über die Pläne am Flughafen Zürich informiert worden.

Wenn es mehr Lärm gibt, wäre das für uns ein No-Go

Genau hinschauen will jedoch Peter Meier-Neves, Gemeindepräsident von Rümlang. Sollte durch den neuen Hangar mehr Lärm entstehen, wäre das ein «No-Go». Die Gemeinde würde dann intervenieren.

Zuerst muss der neue Hangar jedoch bewilligt werden. Einen genauen Zeitplan für die Realisierung legt der Flughafen noch nicht vor.

Spotterhügel verschwindet

In der Nähe des künftigen neuen Hangars sollen auch neue Standplätze entstehen. Aus diesem Grund müssen – voraussichtlich im nächsten Winter – der bei Flugfans beliebte Spotterhügel und der Heligrill weichen. Es werde jedoch einen neuen Spotterplatz geben, verspricht Bodmer.