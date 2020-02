Der Avec-Shop unter der Zürcher Hardbrücke darf sonntags nicht mehr geöffnet haben.

Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich gibt einer Beschwerde der Gewerkschaft Unia Recht.

Das Immobilien-Projekt «The Circle» am Flughafen hält am geplanten Sonntagsverkauf fest.

Der Avec-Shop unter der Hardbrücke beim Hardplatz verliert die Bewilligung für den Sonntagsverkauf. Laut Verwaltungsgericht gilt der Hardplatz am Sonntag nicht als sogenannter Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs, die Passagierzahlen am Sonntag seien zu niedrig.

Die Gewerkschaft Unia freut sich, dass das Verwaltungsgericht ihrer Beschwerde recht gegeben hat . «Wir nehmen den Entscheid mit Zufriedenheit zur Kenntnis», sagt Co-Geschäftsleiter Lorenz Keller. Das Urteil bekräftige, dass der Laden sonntags gar nicht erst hätte aufmachen dürfen.

Auch der Migros Daily an der Zollstrasse im Zürcher Kreis 5 bleibt seit einigen Monaten sonntags geschlossen. Denn der Laden steht knapp nicht auf dem Bahnhofsareal. Deshalb hat der Kanton seine ursprüngliche Bewilligung nach einer genauen Prüfung im Oktober zurückgezogen.

Noch keine Anfragen beim Kanton

Ein weiterer, ähnlicher Streit bahnt sich am Flughafen Zürich an. Im September eröffnet der Gebäude-Komplex The Circle mit vielen Läden. Lorenz Keller von der Unia findet, der Flughafen sollte auf die geplanten Sonntagsöffnungszeiten verzichten: «Wir hoffen, dass wir dort keine Zwängerei erleben, gegen die wir vorgehen müssten», so Keller.

Doch der Flughafen Zürich denkt nicht daran, The Circle am Sonntag zu schliessen. Hotel, Restaurants und auch die Läden im Gebäude-Komplex sollen jeden Tag zugänglich sein. Ob die Läden im The Circle auch sonntags Leute beschäftigen dürfen, entscheidet der Kanton. Bisher hätten sich noch keine Läden gemeldet, heisst es dort.