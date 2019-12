Mehr aus dieser Rubrik

Acht Jahre lang wurde gebohrt, gebaggert und betoniert. Nun ist das grösste Strassenbauprojekt der Region Schaffhausen fertiggestellt. Der Galgenbucktunnel ist 1'138 Meter lang und soll das Klettgau näher an die Stadt Schaffhausen bringen. Vor allem aber soll er Neuhausen vom Durchgangsverkehr entlasten.

Am Mittwoch wurde der Tunnel offiziell eingeweiht. Der Gemeindepräsident von Neuhausen, Stephan Rawyler, durfte das rote Band durchschneiden. Kinder des Kindergartens Charlottenfels nahmen mit selbstgebastelten Kartonautos den Tunnel symbolisch in Betrieb. Am Freitag wird er für den Verkehr freigegeben. Wann genau, gibt das Bundesamt für Strassen nicht bekannt.

Für Neuhausen am Rheinfall ist heute ein riesiger Freudentag.

Am Festakt nahm alles teil, was in Schaffhausen Rang und Namen hat. Stephan Rawyler sprach von einem Freudentag für Neuhausen. Seit der Eröffnung A4-Stadttangente nahm der Verkehr in Neuhausen ständig zu. Zuletzt passierten mehr als 25'000 Fahrzeuge täglich die Gemeinde auf dem Weg zum Autobahn-Anschluss Schaffhausen Süd und davon weg.