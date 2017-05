Punkt 10:30 Uhr setzte sich der Demonstrationszug am Helvetiaplatz in Zürich in Bewegung. Dort hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seit 10 Uhr für die Kundgebung besammelt. Rund 12'000 waren es, die nach Angaben der Organisatoren dem kalten und trüben Wetter trotzten und für ihre Anliegen auf die Strasse gingen.

Angeführt wurde der Zug vom Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich (GBKZ). Unter dem Motto «Gesundheit vor Profit» machten die Gewerkschaften Stimmung gegen die geplante Umwandlung des Kantonsspitals Winterthur und der Integrierten Psychiatrie Winterthur in eine Aktiengesellschaft. Die Zürcher Stimmberechtigten stimmen am 21. Mai über diese Vorlage ab. Das 1. Mai-Komitee rief auf Transparenten zum Kampf gegen den Faschismus auf.

Die Kundgebung führte via Gessnerbrücke, Bahnhofstrasse und Limmatquai zum Sechseläutenplatz, wo die Schlusskundgebung stattfanden. Hauptredner des Gewerkschaftsbundes war der Waadtländer SP-Staatsrat Pierre-Yves Maillard. Er appellierte an die Genossinnen und Genossen, die Gesundheitspolitik und die Krankenversicherungen zu einer Priorität ihrer Politik zu machen.

Der Demonstrationszug in Zürich wurde von einem Grossaufgebot der Stadt- und der Kantonspolizei begleitet. Entlang der Umzugsroute kam es zu mehreren Farbanschlägen und Sprayereien. Der entstandene Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich. Einzelne Personen wurden verhaftet. In einer ersten Bilanz sprach die Stadtpolizei aber von einem «ausserordentlich ruhigen 1. Mai».

Wir wünschen euch einen schönen 1. Mai! Heute leisten wir unseren Einsatz zu eurer Sicherheit gemeinsam mit der @KapoZuerich #1MaiZH ^wi — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) May 1, 2017

Auch in Winterthur gingen die Menschen für ihre Anliegen auf die Strasse. Grosses Thema dort war ebenfalls die geplante Umwandlung des Kantonsspitals in eine Aktiengesellschaft. Gastredner in Winterthur war der Slampoet und St. Galler SP-Politiker Ertrit Hasler.

In Schaffhausen nahmen etwa 600 Menschen an der traditionellen Kundgebung zum Tag der Arbeit teil. Dort dominierten die traditionellen Themen der Linken, wie faire Löhne, die Gleichstellung der Geschlechter und sichere Renten.