Die Ferienzeit bringt den Flughafen Zürich auch in Sachen Gepäck an seine Grenzen. Zum Problem werden vor allem Gepäckstücke, die verloren gegangen sind und mit einem späteren Flug nach Zürich nachgeschickt werden. Weil die Stauräume am Flughafen nicht mehr ausreichen, werden die Gepäckstücke in der Zollhalle neben den Gepäckbändern gestapelt.

Normalerweise schickt der Flughafen diese Gepäckstücke den Passagieren mit einem Kurier nach Hause. Zurzeit sei dies allerdings nicht immer möglich, sagt Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold auf Anfrage des «Regionaljournal Zürich Schaffhausen», die Passagiere könnten ihr Gepäck darum auch selbst am Flughafen abholen.

Selber suchen

Auf bis zu zwanzig Gepäckwagen stapeln sich mehrere hundert Gepäckstücke in der Zollhalle. Dort müssen die Passagiere ihren nachgelieferten Koffer selber suchen, die Mitarbeitenden von Swissport könnten nicht jedes Gepäck einzeln herausgeben, sagt Nathalie Berchtold.

Einfach irgendeinen Koffer mitnehmen, das könnten die Passagiere aber nicht. Im Fundbüro werde genau überprüft, ob Gepäck und Passagier übereinstimmten.

Im Moment fertigt Swissport jeden Tag rund 50'000 ankommende Gepäckstücke ab – dreimal so viel wie an normalen Tagen.