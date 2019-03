SVP



«Trotz Rechnungs-Plus – der Schuldenabbau hat höchste Priorität» übertitelt die SVP ihre Stellungnahme: «damit die hohe

Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Zürich weiterhin gewährleistet bleibt.» Sie legt zudem den Finger auf das Sozial- und das Schuldepartement, die beide mehr Geld ausgegeben haben, als budgetiert. Den Grund dafür sieht die SVP in der Zuwanderung in die Stadt.