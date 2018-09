Das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen kam wegen fehlerhaft montierten Solaranlagen in die Kritik. Ein Gutachten entlastet nun die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat des EKS.

Solar-Schlamassel ohne Schuldige in Schaffhausen

Der Gebäudetechnikverband Suissetec brachte die Elektrizitätswerke des Kantons Schaffhausen EKS in die Kritik.

Das EKS soll Kundenadressen missbräuchlich für Werbezwecke verwendet haben. Von einer deutschen Partnerfirma liess sie Solaranlagen installieren. Die Montage war mangelhaft und die Firma verfügte nicht über die nötigen Bewilligungen.

Ein vom EKS in Auftrag gegebenes Gutachten kommt nun dennoch zum Schluss, dass die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat des EKS weder Sorgfaltspflichten verletzt, noch gegen Regularien verstossen haben.

Halte sich ein Unternehmer nicht an vertragliche Abmachungen, könne man dies nicht primär dem Auftraggeber – in diesem Fall dem EKS – ankreiden. Noch ist in dieser Sache ein Verwaltungsstrafverfahren beim Bundesamt für Energie hängig. Doch der externe Gutachter, Rechtsexperte Roland Müller, ist überzeugt, dass sich weder das EKS noch der Kanton als Eigentümer Sorgen machen müssen.

Der Schaffhauser Energiedirektor und EKS Verwaltungsratspräsident Martin Kessler zeigte sich vor den Medien erleichtert. Es gebe nun keinen Grund mehr, an der Geschäftsleitung des Elektrizitätswerks zu zweifeln. Die Vorwürfe gegen das EKS seien haltlos. Kessler forderte insbesondere Suissetec dazu auf, nicht mehr auf das EKS einzuhacken.

Dort denkt Direktor Hans-Peter Kaufmann nicht daran. Das Ergebnis des Gutachtens überrasche ihn nicht, sagte er gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Mit mehr Spannung als dieses Gutachten erwarte er den Abschluss des Strafverfahrens beim Bund.