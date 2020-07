780 statt 300 Franken. Die Jahreskarten für die blaue Zone in der Stadt Zürich sollen massiv teurer werden. Neu soll nämlich das parkieren in der Nacht nicht mehr gratis sein. Matthias Ninck vom Stadtzürcher Sicherheitsdepartement hält das nicht für einen Tabubruch. Der Nutzungsdruck auf den Parkplätzen in der Blauen Zone sei in der Nacht inzwischen grösser als am Tag. Ausserdem sei Zürich eine der wenigen Städte, in denen das Parkieren nachts im Moment noch gratis sei.

Das ist kein Tabubruch.

Die Stadt erwartet dadurch eine Lenkungswirkung. Weniger parkierte Autos sollen für mehr Platz für den Velo- und Fussverkehr sorgen. Ausserdem sollen so die Preise der Parkplätze in der blauen Zone den Preisen von privaten Parkplätzen angepasst werden.

Spezielle Parkkarte für Gewerbe

Für Handwerks- und Service-Betriebe will der Zürcher Stadtrat eine eigene neue Jahreskarte schaffen. Den Betrieben soll es mit dieser Karte erlaubt sein, ihre Lieferwagen in der ganzen Stadt zu parkieren und während Sperrzeiten in Fahrverbots- und Fussgängerzonen zu fahren.

Als nächstes entscheidet der Zürcher Gemeinderat über die Parkpläne des Stadtrats.