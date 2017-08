Der Islam nehme überhand, man bitte die Frauen deshalb, sich zu verschleiern: Diese Botschaft streut ein «Islamischer Zentralrat» auf Postkarten in der Zürichseegemeinde Herrliberg. Die Polizei sucht nach den Urhebern.

«Höflich weisen wir darauf hin, dass wir nun bald in der Überzahl sind, auch bei Ihnen. (...) Wir möchten darum bitten, dass sich die Frauen wenn möglich verschleiern würden. (...) In diesem Sinne, Allahu Akbar!» So heisst es auf den Postkarten, die in den letzten Tagen in vielen Schweizer Briefkästen lagen.

Fotomontage für jedes Dorf

Auf der Vorderseite zeigen die Postkarten eine Fotomontage des jeweiligen Dorfes mit einem prominenten Minarett mitten drin. Auch die Zürichseegemeinde Herrliberg ist von der Aktion betroffen, wie «Blick» und «Zürichsee-Zeitung» berichten.

Auf den Postkarten firmiert ein «Islamischer Zentralrat». Der Islamische Zentralrat der Schweiz IZRS weist die Urheberschaft der Postkarten jedoch klar von sich. Bei der Postkartenaktion handle es sich wohl um einen schlechten Scherz, mit der ein Schweizer Patriot Angst schüren wolle, mutmasst man beim IZRS.

Die Zürcher Kantonspolizei hat Kenntnis von der Aktion und hat Ermittlungen aufgenommen, um die wahren Urheber der mysteriosen Postkartenaktion zu finden.