Täglich melden sich bei der Zürcher Opferberatungsstelle Castagna Krippenleiter, Lehrerinnen oder Präsidenten von Sportvereinen. Ihre Anfragen drehen sich um sexuelle Grenzüberschreitungen in ihren Organisationen. Doch wie reagieren, wenn zum Beispiel ein geschätzter Kollege beschuldigt wird? Ein neues Themenheft von Castagna soll weiterhelfen.

Legende: Tätliche Personen im Kontext von Institutionen und Organisationen Die Anfragen aus Institutionen wie Schulen, Kirchen oder Heimen haben in den letzten vier Jahren zugenommen. Castagna

Zwar hätte in den letzten Jahren eine Sensibilisierung stattgefunden, heisst es in der Mitteilung von Castagna. Dennoch seien manche Fachleute in Institutionen nach wie vor überfordert und reagierten bei Verdacht auf sexuelle Ausbeutung falsch. Sei es, dass sie auf eigene Faust Ermittlungen anstellten oder - im Gegenteil - den Vorfall zu bagatellisieren oder verleugnen. Castagna empfiehlt deshalb, in jedem Fall sofort Unterstützung bei einer spezialisierten Fachstelle zu holen.

Legende: Anzahl Betroffene Die Fälle sexueller Übergriffe in den letzten Jahren war weitgehend stabil. 2017 wurde ein leichter Anstieg verzeichnet. Castagna

Die neue Publikation von Castagna soll aufklären und Orientierung bieten. Sie zeigt zum Beispiel auf, wie es überhaupt zu sexuellen Übergriffen in einer Institution wie einem Sportverein oder einer Kirche kommen kann. Und was die Folgen sind - für die Opfer, aber auch für die Organisationen.